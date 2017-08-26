LPGA》曾雅妮帶頭5台將晉級 2前球后加拿大賽淘汰

曾雅妮並列第28晉級，近5戰4場闖進決賽，漸打出顛峰時手感。(美聯社資料照)

參加加拿大女子公開賽台灣5女將，今(26日)打完次輪計有5人晉級最後兩輪，且其中4人成績相同，曾雅妮、李旻、龔怡萍與錢珮芸，同以141桿(-1)並列第28，徐薇淩142桿(+0)並列第43，只有程思嘉無緣晉級。

兩位前球后紐籍韓裔高寶璟與泰國女將艾莉雅，分別以145桿並列第85與154桿並列第148桿慘遭淘汰，相較之下，5位晉級台灣女將表現相當出色。

曾雅妮繼首輪71桿之後，次輪抓下5隻小鳥，可惜花了3個柏忌與第9洞5桿長洞一記雙柏忌，錯失交出6字頭佳績。她本季雖吞下12場淘汰，但最近狀況回穩，近5戰晉級4場，可望以拉尾盤表現為本季畫下句點。

韓國女將田仁智連續兩天揮出67桿，以134桿(-8)單獨領先，3位美國女將馬丁、琳絲康與艾莉克絲，同以136桿(-6)並列第2。「球后」韓將柳蕭然137桿(-5)並列第5。

(中時電子報)