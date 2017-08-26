PGA》季後賽首戰4雄並列排頭 潘政琮T25晉級

「球王」強森躍居領先，爭奪聯邦盃「積分王」來勢洶洶。(美聯社資料照)

PGA聯邦快遞盃季後賽首戰北美信託高球賽，26日打完次輪形成4雄鼎立局面，「球王」強森、上月贏得英國公開賽的史畢斯、佛勒與維加斯，同以134桿(-6)並列領先。

潘政琮美巡生涯首場季後賽以並列第25晉級。(TPGA提供資料照)

前兩輪結束取總桿142桿(+2)以內(含並列)共70位選手晉級最後兩輪決賽。生涯首度參加美巡季後賽的我國好手潘政琮表現出色，以並列第25的總桿139桿(-1)晉級，他前兩輪分別揮出70、69桿。

本季贏得4冠的日本1哥松山英樹，因臀部不適影響表現，以1桿之差的143桿(+3)遭淘汰。

(中時電子報)