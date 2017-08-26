PGA》季後賽首戰4雄並列排頭 潘政琮T25晉級
PGA聯邦快遞盃季後賽首戰北美信託高球賽，26日打完次輪形成4雄鼎立局面，「球王」強森、上月贏得英國公開賽的史畢斯、佛勒與維加斯，同以134桿(-6)並列領先。
前兩輪結束取總桿142桿(+2)以內(含並列)共70位選手晉級最後兩輪決賽。生涯首度參加美巡季後賽的我國好手潘政琮表現出色，以並列第25的總桿139桿(-1)晉級，他前兩輪分別揮出70、69桿。
本季贏得4冠的日本1哥松山英樹，因臀部不適影響表現，以1桿之差的143桿(+3)遭淘汰。
(中時電子報)
關鍵字：晉級
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。