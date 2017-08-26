差1.6萬人 新北預估明年底突破400萬人口

每月移居新北戶籍人數約1009人，民政局預估，將在2018年底突破400萬人。（葉書宏攝）

至2017年7月底，新北市內設籍人口達到398萬4051人，與400萬人相差不到1萬6000人，由於新北市鄰近臺北市，加上捷運等交通建設帶動下，每月移居新北戶籍人數約1009人，民政局預估，將在2018年底突破400萬人。

民政局表示，全臺人口共2344萬4803人，有22個直轄市、縣市，至今年7月底，新北市有398萬4051人奪下第一寶座，第二名臺中市237萬8182人、第三名高雄市277萬7873人。

新北市升格後至今7年，人口數增加8萬6684人，目前每月移居新北戶籍人數約1009人，以全市人口數分析，全市平均年齡41歲，女性人數多於男性，其中以板橋區55.1萬人口最多，平溪區僅有4724人最少，城鄉人口數差距大。

(中時)