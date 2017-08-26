世大運》武術太極首日登場陳宜盈、陳宥崴分居第3
世大運武術預賽26日登場，並由女子太極拳打頭陣，中華隊由陳宜盈出賽，女子太極拳計有包括陳宜盈等9位選手參賽，比賽結果陳宜盈拿下9.53分，暫居第3，決賽將於28日上午舉行，陳宜盈有大好機會奪牌。
女子大極拳此次計有馬來西亞、哈蕯克、香港、義大利、中國、加拿大、中華台北、越南、新加坡等9國選手加賽，26日上午的預賽結果由中國選手吳孟瑤以9.60分暫居第1，香港MOK Uen Ying Juanita9.59分第2，馬來西亞CHAN Lu Yi9.42居第4。
男子太極劍全能則有包括中華隊陳宥崴及香港、澳洲、馬來西亞、瑞士、義大利、中國、日本、印尼、越南、美國等11國選手參賽。
預賽結果，中國孔繁輝拿下9.66分暫居第1，馬來西亞LOH Choon How9.63分第2，中華隊陳宥崴9.56分居第3，日本選手MURAKAMI Ryo以9.43分緊追在後，陳宥崴也相當有機會拿牌。
(中時)
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