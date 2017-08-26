媽祖盃手球賽疑食物中毒 38選手不適送醫

大甲媽祖盃全國手球錦標賽再傳選手不適送醫，主辦單位大甲國中校長賴文宗表示，今日上午麗山高中、成淵高中各有9名及5名選手送醫，加上昨夜送急診的選手，共有38人不適。

賴文宗表示，送醫人員皆住宿在大甲旅社，兩校未透過大會訂購便當，而是自行叫外送食用，研判可能是飲水或是便當出問題，衛生局已派員採樣食物及飲水，檢驗報告約需一周。

據了解，成淵、麗山兩校各派出國中、高中隊，皆打進4強及8強賽，教練應會調整人員，若選手數不足，只能扼腕棄賽。

(中時)