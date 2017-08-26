台南市牧場毒蛋 流向台北3家食品業者

芬普尼毒雞蛋風暴擴大，案例場再新增，台北市衛生局於昨日晚間接獲台南市衛生局通報，一家沈素貞牧場雞蛋驗出殘留農藥芬普尼，其下游有台北市3家業者。包括：旭順食品股份有限公司（儂特利）、富益行及火星小廚等3家，台北市衛生局立即派員調查，共計監督下架回收約45.8台斤(約27.5公斤)，截至今日為止台北市共計下架約133.3台斤(約80公斤)。

台北市衛生局呼籲業者，若有進用農委會公布不合格牧場蛋品，應依照台北市食安條例第10條規定通報衛生局，違者處分3萬元至10萬元整罰鍰。

另外也呼籲消費者，選購蛋品應認明履歷標章，如果購買零售蛋，可先掃描QR code查明畜牧場所在，若是選購洗選蛋應認清標示上敘明的畜牧場及製造廠，方能聰明選購。

(中時)