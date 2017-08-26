前國安會副秘書長：國安會秘書長應介入對美軍購

前國安會副秘書長張旭成今天表示，因應台灣新局，蔡英文總統有許多領域要更努力，她說，美國國防部官員曾抱怨台灣，提出的軍購清單，常為了安撫陸海空三軍種「統統有獎」，經過最高決策者統籌和整合的防衛計畫，台灣有偏好新的、大的昂貴武器毛病，未完全考慮軍費支出問題。他認為，「稱職的國安會秘書長必須介入和主導對美軍購」。

台灣基督教長老教會、台灣國家和平安全研究協會等團體，今天舉行「使台灣不再被征服：柔型國立的發揮」學術研討會。

張旭成指出，川普外交國安顧問、國務卿及國防部長都很重視亞洲，對川普的亞洲政策有相當影響，蔡英文總統有許多領域要更努力。

他說，200多萬解放軍是台灣國軍10以上，每年國防經費超過台灣14倍以上，台灣不可能與中國進行軍備競賽或達成軍力均衡，台灣只能尋求創新及不對稱作戰的防衛策略，要「防衛固守」，更需要「有效嚇阻」，採取「刺蝟」戰略。

他認為，美國軍事專家就認為，台灣部署雄風三型（HF3）攻陸、反艦超音速飛彈及潛艇，都是強有力嚇阻武器，此外，國安會秘書長必須介入主導軍購，但是必須提出中共對台「威脅評估」及海島型國家防衛策略及所需武器系統論述，說服總統、國防官員和軍方將領。

張旭成也認為，台灣應發揮網路戰力，訓練養成一支小規模，但優秀、專業和強大戰力的網軍。面對保密防諜的挑戰，法院對匪諜總是輕判，立法院應該修法，糾正司法系統不可思議的錯誤。還有發揮「軟實力」及「巧實力」，蔡政府必須全盤思考，如何把外援經費用在「刀口上」。

他強調，國人必須覺悟，自己國家自己救，好男不當兵是錯誤落伍觀念，男女都應以更參與國防工作為榮。

(中時)