婚外情產子代價付出2棟房 小三也要賠55萬

台中市經商的賴姓男子，8年前與陳姓女子結識發生婚外情，陳女自願當「小三」，並為他生下1女，賴妻得知後大怒，賴男過戶兩棟房產給妻才換得撤告；陳女則脫不了身，一審被依妨害家庭罪判3月徒刑、得易科罰金，民事部分還要再賠償55萬元精神慰撫金。

判決書指出，賴男與王姓妻子結婚10多年，育有1子；之後經友人介紹認識陳女，兩人發生婚外情，還生下1女。兩人自以為天衣無縫在一起8年，沒想到賴妻無意間發現丈夫的手機通訊軟體對話，而揭露此事。

賴妻原對丈夫和陳女均提告，後撤回對丈夫部分的告訴；陳女被控妨害家庭部分，被判3月徒刑、易科罰金9萬元。賴妻另請求陳女須賠償精神慰撫金150萬元。

陳女辯稱，賴男已將將位於台中市北屯區、及西屯的兩棟房子過戶至妻子名下，達成民、刑事和解，賴妻既然已獲價值不斐的房產，應不得再向她求償。

但賴妻則稱，對丈夫撤告是考量他是小孩父親，不願張揚；而房子過戶是「夫妻贈與」，也與此案無關。台中地院判決，陳女應給付賴妻精神慰撫金55萬元。

(中時)