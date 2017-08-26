國人普遍不了解失智　衛福部：4年內把認知率拉至5％

衛福部長陳時中。（倪浩倫攝）

蔡英文總統昨日指出，將在今年底完成新版的台灣失智症政策綱領。衛福部長陳時中今表示，4年內，要把失智症確診率從3成提升至5成，民眾對失智認知率拉至5％。面對捷報連連的世大運，他則認為，如果我們年年都辦世大運，天天都拿金牌，便能讓國人更常從事健康活動、常保愉悅的心情，對失智的防護、照顧的壓力，都有機會做得更好。

國內約有26萬名失智人口，預估20年內會逼近56萬，65歲人口失智盛行率逼近9％，讓失智成為相當重要的議題。 陳時中今出席台灣失智症協會的年度聯合學術研討會時，透露自己也曾是「照顧者」；他說，40年前，他表姑媽罹患失智，一開始不理解「為何同個問題要問好幾次」？且隨著病情惡化、脫序行為愈來愈多，不僅增加家人的照顧和經濟壓力，由於對疾病的不了解，更對這位「老番顛」的親戚很不友善。

「40年前的環境是這樣，現在絕不應該也如此」，陳時中說，政府現在要努力透過健康促進，降低民眾罹患失智；一旦真的確診，則要詳細且早期診斷、照顧和治療；目前26家衛福部立醫院都有相關的失智門診，但許多為混和型，像是神經內科、精神科等，陳時中昨日已責成所有部立醫院，儘速成立專門的失智門診，並且要結合各區的失智共照中心，完成治療與照顧病人、支持家屬的一條龍服務。

衛福部照護司司長蔡淑鳳說，為了讓民眾對失智症有更多的了解，進而對失智有所諒解和不誤解，衛福部現正在開發整合平台，面對不同年齡層，給予最適合的認知教材，像是在國小的「祖孫日」、國高中的「社區服務」時，給予失智的衛教資訊，知道為何失智的阿公阿嬤會這樣，進而避免家庭失和；她強調，預計4年內，要把國人對失智症的認知率拉到5％。

對於正進行如火如荼的世大運，由於捷報連連，也讓陳時中致詞時幽默表示，如果我們年年都辦世大運，天天都拿金牌，讓國人常從事健康活動和常保愉悅的心情，對失智的防護、照顧的壓力，都有機會做得更好。

(中時)