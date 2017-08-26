柱姐批「蔡大小姐」：推動去中國化造就「天然獨」

前國民黨主席洪秀柱今（26）日出席中華民族團結協會舉辦的「鄭成功收復台灣355周年論壇」活動，致詞時抨擊，蔡大小姐（蔡英文總統）上任後，在文化、史觀全面推動去中國化，切斷台灣與中國通史的連結，造就現在青年世代的「台然獨」，令人擔憂。

洪秀柱指出，鄭成功在1666年光復台灣，雖然當時滿清已入關建國，但鄭氏三代都以明朝永曆年號在台灣，大明王朝足以代表中國，清朝隨後也繼承大王朝的名號，由此可知，台灣與中國大陸的連結是無庸置疑。

她說，明知道若沒有鄭成功收復台灣，篳路藍縷以啟山林，就沒有現在的台灣，但今天的歷史卻未見這段過程。民進黨政府深知從「表面」去中國化不易達成目標，所以選擇「骨子」下手，切斷台灣與中國大陸的歷史文化、血緣源淵；假「多元」當外衣，重新解除台灣社會的中華文化。

洪秀柱抨擊，過去稱鄭成功政權為「明鄭」，如今卻用「鄭氏王朝」；除了歷史之外，國文課本竟把小孩教成說唐宋八大家是造神運動，讓人膽顫心驚。大家由此可知，現在的政府究竟在做什麼，呼籲學界教授要正視此問題，發揮影響力告訴社會，「台灣與中國大陸的連結切不開」。

此外，洪秀柱也一度哽咽表示，國民黨淪落到今天的地步，心裡非常難過，儘管卸任黨主席，對黨仍有難抹滅的感情，盼大家不要放棄國民黨；沒有國民黨就沒有台灣，兩岸關係在民進黨操作下，不知道會面臨怎樣的情況，為了台灣、中華民族，大家要一起努力。

(中時)