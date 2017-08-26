世大運》桌球女單林珈芝贏德國

中華隊林珈芝出戰德國選手，總成績3比1拿下勝利。（主辦單位提供）

世大運桌球女子單打在新莊體育館登場，中華隊林珈芝今（26日）上午10時許，出戰德國選手，林珈芝以7比11、11比4、11比9、11比2，總成績3比1拿下勝利，將下午3時許，繼續出戰千里達及托巴哥選手。

(中時)