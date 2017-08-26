罹怪病神隱 金剛爆張善為想見「她」
過去的《麻辣鮮師》紅透半邊天，日前更才宣布啟動電影版《麻辣鮮師重返校園》，當初該劇捧紅潘瑋柏、杜詩梅、張善為、金剛等人。不過金剛近幾年工作移往香港發展，他最近接受專訪，透露和張善為好一陣子沒聯絡，但在他罹病神隱前，張善為曾告訴他好想和港星鄧萃雯見上一面！
金剛近來接受《自由時報》專訪，先前簽給香港TVB的他，已經有好一段時間不在台灣，但談到張善為近況，金剛透露兩人上次連絡是他還沒罹患怪病前，張善為當時知道金剛與鄧萃雯合作，曾私訊告訴他「好想見鄧萃雯！」當時金剛還回他「哥，這不是件容易的事。」
之後兩人斷了聯繫，金剛也是看新聞才知道張善為生病，先前《麻辣鮮師重返校園》傳出希望能力邀張善為回鍋，金剛也很期待，強調「張善為也算是我的前輩。」而今年6月離開TVB的他，目前也返台定居，有傳他為了接拍《麻辣鮮師重返校園》推了6個戲約，金剛笑稱沒那麼多，但也透露台灣片酬較低，可他強調純粹是以友情價拍情懷！
(中時電子報)
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