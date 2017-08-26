白宮反恐顧問高爾卡掛冠求去

美國總統川普的副助理、白宮反恐怖主義顧問高爾卡（Sebastian Gorka）25日，以民粹主義運動已經建制派劫持為由，掛冠求去。

高爾卡在辭職信中說，他和白宮前策士巴農代表的運動正在被川普擠出白宮。高爾卡和巴農都主張民粹主義，高爾卡並經常在公開場合為川普的言行進行辯護。

白宮25日表示，高爾卡未辭職，但已「不在白宮工作」。

(中時)