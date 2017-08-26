世大運》桌球女單劉昱昕贏泰國

中華隊劉昱昕出戰泰國選手，總成績3比0拿下勝利。（主辦單位提供）

世大運桌球女子單打在新莊體育館登場，中華隊劉昱昕今（26日）上午10時許，出戰泰國選手，劉昱昕以11比7、11比6、11比4，總成績3比0拿下勝利，將下午3時許，繼續出戰蒙古選手。

(中時)