MiLB》從大聯盟回到3A 王維中自責分率僅1.00
效力釀酒人3A(科羅拉多泉天襪)的旅美左投王維中，今球隊與馬林魚3A(紐奧良嬰兒蛋糕)交手，王維中在第8局登板，中繼0.2局沒有失分，自大聯盟回來後，至今7場出賽僅失1分。
王維中在7月底到8月初短暫上過大聯盟，但僅出賽1場投2球，就在返回3A，不過回到3A後，王維中更顯威力，包含此役至今累積7場出賽，共投9局，僅在11日中繼出賽時被轟出陽春炮失掉1分，自責分率僅1.00。
此役王維中在第8局中繼登板，順利解決兩人次後，被擊出二壘安打，教練團也將他換下場，好在隊友成功守成沒有失分，取得本季第9次中繼成功，累積出賽46場，自責分率1.92。
(中時電子報)
關鍵字：王維中
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