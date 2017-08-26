泰前總理盈拉去哪了？ 同黨高層：她已抵達杜拜

泰國前總理盈拉，於日前出庭時獲支持者增與玫瑰力挺。（圖/美聯社）

據路透社（Reuters）報導，原訂昨天要出庭應訊的泰國前總理盈拉（Yingluck Shinawatra），於開庭前一小時臨時稱病缺席，自此人間蒸發至今已接近一天的時間，各方傳聞四起，多數人相信她已和其兄長塔克辛（Thaksin Chinnawat）一樣外逃海外，但若此傳聞確實，盈拉到底現在在何方？一名不願具名、來自她所屬的為泰黨（Puea Thai Party）成員對外表示，「我們聽聞她越過邊界到柬埔寨後，輾轉前往新加坡，目前已平安飛抵杜拜。」但由於盈拉與其家人仍未有新的表態，故讓她的行蹤至今依然成謎。

現年50歲、第四代泰國華人的盈拉，出生於清邁、祖籍廣東潮州，和兄長塔克辛一樣，擁有一個不常用的漢文姓名叫「丘英樂」。畢業於清邁大學、赴美國肯塔基州大學（Kentucky State University）攻讀政治學，取得碩士學位，返國後進入家族電信商AIS企業出任總裁，後轉為房地產商總裁。盈拉並未登記結婚，與伴侶阿努索·安莫查（Anusorn Amornchat）選擇事實婚姻，育有一子。2011年率領為泰黨（Phak Phur Thai）贏得下議院選舉，並由執政聯盟推舉為泰國首名女性總理。

2011年盈拉競選期間，支持者在造勢場合高舉其兄長塔克辛的照片。（圖/美聯社）

隨著外界傳聞愈來愈多，讓原先堅信她未外逃的軍政府也開始動搖，昨晚繼副總理表態懷疑盈拉離境的可能後，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）也下令該國安全單位，全面進行邊界檢查、並展開大規模的搜捕行動。由於盈拉的消失，也讓這個從2006年起、為躲避軍事政變和指控的塔克辛家族，與泰國政治的恩恩怨怨再次成為國際媒體焦點。目前在杜拜替塔克辛管理資產的代理人，仍不願接受國際媒體訪問，亦拒絕發表任何回應。

(中時電子報)