輪椅族爬坡為世大運選手加油 警一路護送

副所長陳水松護送輪椅族到球場，為中華隊選手加油。（楊明峰翻攝）

家人感謝陳水松熱心相助。（楊明峰翻攝）

蔡姓女輪椅族26日上午到桃園市楊梅區揚昇高爾夫球場，要為世大運中華隊選手加油，當時恰好沒有復康巴士可接駁，家人只好搭乘接駁車，讓蔡女以電動輪椅緩慢前往球場。

在場的楊梅警分局埔頂所副所長陳水松獲悉後，考量當時氣溫約為35度、豔陽高照，加上上坡路段多為彎道，有安全疑慮，因此陳水松騎乘警用機車，一路護送蔡女到距離1.2公里的比賽場地，與家人會合，讓蔡女與家人直呼：「警察真是人母保母」！

(中時)