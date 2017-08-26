粉絲燈牌封國民妖精！蔡依林嘴角失守偷笑

粉絲燈牌封「國民妖精」，蔡依林嘴角失守、忍不住偷笑。（圖／取材自蔡依林、蔡依林吧官方微博微博）

歌壇天后蔡依林（Jolin）擁姣好身材，穿衣風格多元不拘束的她，每回現身除了引起粉絲騷動外，蔡依林的穿搭總是引發熱議，近日Jolin身穿白色平口背心，倒三角形的剪裁，讓她的小蠻腰全現形，同時，蔡依林身旁有女粉絲拿著燈牌緊跟，Jolin看到燈牌上寫著「國民妖精」，讓她嘴角失守、忍不住偷笑。

蔡依林穿搭引領潮流，擁好身材的她，也不吝嗇展現自己的魔鬼曲線，而近日Jolin現身時，身旁有女粉絲拿著寫有「國民妖精蔡依林」的燈牌緊跟，蔡依林看到後忍不住嘴角失守，並把照片分享到IG直呼：「哎呀這燈牌！！ 這怎麼好意思」，看來Jolin被粉絲的封號逗得開心不已。

(中時電子報)