柱姐在前中央黨部致詞哽咽 「黨怎淪落至此」
國民黨前主席洪秀柱26日上午出席由中華民族團結協會主辦的「鄭成功收復台灣355週年論壇」開幕致詞，由於活動地點在張榮發基金會，是以前的國民黨中央黨部，她一度哽咽，說自己一走進這個門，心裡就有說不出來的感觸，「想到國民黨怎麼會淪落到今天這樣的地步，我心裡非常難過。」
她也批評民進黨二度執政，「蔡大小姐」去中國化，除了去孫、去蔣、去孔子關公媽祖，連祭拜鄭成功都由中央舉辦變成地方。她批評蔡總統用「多元」外衣解構台灣的中華文化，鄭成功的「明鄭時期」都改稱「鄭氏王朝」即為一例。
致詞時她提到，民進黨兩度執政，陳水扁時去國父、去蔣，統統去掉，但至少還承認自己是福建漳州人，承認自己從大陸來，現在這位「蔡大小姐」更嚴重，除了去孫去蔣、還去孔子、去關公、去媽祖，把所有的道教宗教統統去掉，祭拜鄭成功以往由中央舉行，現在由各地方自己舉辦，就是想去中國化，去中華文化。
她認為，「欲亡其國、必先滅其史」，教科書這幾年被糟蹋，歷史觀改變，現在的孩子不是「天然獨」，是因為中華文化被去除才有變化。
她提到，民進黨現在想去中國化，沒那麼簡單，但選擇從骨子裡，因為知道歷史、文化、血緣都有切不開的連結，所以用了這個刃，徹底把台灣從中國通史連結完全切斷。
「鄭成功收復台灣355週年論壇」由中華民族團結協會主辦，中華文化發展促進會合辦，協辦單位為中國台灣致公黨、中華黃埔三軍退將協會，論壇共有「鄭成功收復台灣355週年」、「清康熙平台」、「台灣抗日史」、「台灣光復以迄國民黨對台貢獻」四場次。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。