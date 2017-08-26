柱姐在前中央黨部致詞哽咽 「黨怎淪落至此」

洪秀柱26日出席鄭成功收復台灣355週年論壇。（潘維庭攝）

國民黨前主席洪秀柱出席「鄭成功收復台灣355周年論壇」。（趙雙傑攝）

國民黨前主席洪秀柱26日上午出席由中華民族團結協會主辦的「鄭成功收復台灣355週年論壇」開幕致詞，由於活動地點在張榮發基金會，是以前的國民黨中央黨部，她一度哽咽，說自己一走進這個門，心裡就有說不出來的感觸，「想到國民黨怎麼會淪落到今天這樣的地步，我心裡非常難過。」

她也批評民進黨二度執政，「蔡大小姐」去中國化，除了去孫、去蔣、去孔子關公媽祖，連祭拜鄭成功都由中央舉辦變成地方。她批評蔡總統用「多元」外衣解構台灣的中華文化，鄭成功的「明鄭時期」都改稱「鄭氏王朝」即為一例。

致詞時她提到，民進黨兩度執政，陳水扁時去國父、去蔣，統統去掉，但至少還承認自己是福建漳州人，承認自己從大陸來，現在這位「蔡大小姐」更嚴重，除了去孫去蔣、還去孔子、去關公、去媽祖，把所有的道教宗教統統去掉，祭拜鄭成功以往由中央舉行，現在由各地方自己舉辦，就是想去中國化，去中華文化。

她認為，「欲亡其國、必先滅其史」，教科書這幾年被糟蹋，歷史觀改變，現在的孩子不是「天然獨」，是因為中華文化被去除才有變化。

她提到，民進黨現在想去中國化，沒那麼簡單，但選擇從骨子裡，因為知道歷史、文化、血緣都有切不開的連結，所以用了這個刃，徹底把台灣從中國通史連結完全切斷。

「鄭成功收復台灣355週年論壇」由中華民族團結協會主辦，中華文化發展促進會合辦，協辦單位為中國台灣致公黨、中華黃埔三軍退將協會，論壇共有「鄭成功收復台灣355週年」、「清康熙平台」、「台灣抗日史」、「台灣光復以迄國民黨對台貢獻」四場次。

(旺報)