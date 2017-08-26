中市慶祝祖父母節 50對祖孫快閃豐原火車站

中市慶祝祖父母節50對祖孫快閃豐原火車站！（陳世宗翻攝）

每年8月第4個星期日為「祖父母節」，為讓更多人認識祖父母節，台中市家庭教育中心26日在豐原火車站舉辦慶祝活動，吸引約50對祖孫進行快閃活動，現場齊唱跳丟丟銅仔、小蘋果及痴情玫瑰花等朗朗上口歌曲，現場民眾也紛紛拿起手機拍照，氣氛溫馨。

教育局表示，快閃活動主要由豐原幼兒園學童及其阿公、阿嬤參加，高舉「祖父母節祖孫同樂，愛在一起」標語，現場並搭配丟丟銅仔、小蘋果及痴情玫瑰花等曲目，用唱跳方式增進祖孫情誼，希望讓大家多陪伴祖父母，也發揚傳統孝道美德。

教育局長彭富源也表示，為了拉近祖孫距離，促進世代交流，希望透過舉辦活動，縮短世代間的隔閡，也增進家人之間的情誼。

(中時)