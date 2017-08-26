世大運》跆拳道女子團體對打 中華台北2分飲恨

林宜青（左）將比數拉近。(范揚光攝)

陳彥羽（左）與對方纏鬥。(范揚光攝)

莊佳佳（右）一度將比數逆轉。(范揚光攝)

世大運跆拳道女子團體對打26日登場，上午中華台北派出莊佳佳、林宜青及陳彥羽出戰韓國，結果以10比12落敗，首輪即遭淘汰。

一開局韓國隊就以凌厲攻勢開場，中華隊一度以1比8落後，林宜青上場後將比數追到5比8，接著莊佳佳把比數逆轉，中華隊以10比8領先，但是韓國隊在最後一分鐘連續發動猛攻連下4分，中華隊2分飲恨無緣晉級。

相較於跆拳道個人賽，團體對打考驗隊友默契及教練反應及換人速度，莊佳佳表示雖然平常缺少團體賽的訓練，但對於今天3人的表現還算滿意。

(中時)