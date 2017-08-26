漆器木藝薩克斯風 台中產業故事多

市議員陳清龍呼籲中部地區民眾，利用假日走訪台中各觀光工廠，探尋背後動人的故事！（陳世宗翻攝）

台中地區產業發展蓬勃，豐原就有漆器、木藝、糕餅，后里有薩克斯風，鄰近有神岡氣球博物館，潭子寶熊漁樂館等。（陳世宗翻攝）

臺中地區產業發展蓬勃，豐原就有漆器、木藝、糕餅，后里有薩克斯風，近年來，產業需要推廣，觀光工廠也興起，包括鄰近的神岡的氣球博物館，潭子的寶熊漁樂館等；市議員陳清龍呼籲中部地區民眾，利用假日走訪台中各觀光工廠，探尋背後動人的故事！

陳清龍指出，「越在地，就越國際化」，臺中市產業故事館發展協會將結合文化、故事、旅遊，讓這些產業與人們更加親近，也富有寓教於樂的效果，趁著假日不妨到這些地方走走逛逛！

(中時)