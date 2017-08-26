世大運》直落二剋法國 詹家姊妹女雙進4強

我國女雙詹詠然與詹皓晴(上)挺進4強。(世大運組委會提供)

世大運網球賽，我國姊妹檔詹詠然／詹皓晴，26日女雙八強只花62分鐘，6比3、6比2直落二擊敗法國組合雷米麗森(Irina Ramialison)／索蕾(Lea Tholey)，順利晉級4強。

前役拍落美國的詹家姊妹，26日首盤第3局就被法國破發，陷入1比3落後，不過雙詹很快調整節奏，回頭連趕5局，6比3逆轉勝出。度過首盤亂流，詹家姊妹次盤開局就連下3局，6比3、6比2笑納4強門票。

(中時電子報)