安養院大火釀7死 負責人和解換原諒判緩刑
去年7月發生，造成7死的新北市新店「樂活老人長期照顧中心」火警案，檢察官調查認定起因壁扇電線走火釀災，長照中心負責人井寶琳未盡維修、保養責任，依業務過失致死等罪起訴。案經台北地院審理後，法官認為井女已與被害人家屬和解並賠償，判她1年10月徒刑，緩刑2年。
樂活老人長照中心案發時收容42名行動不便長者，去年7月6日上午7時許，因5號房內壁扇電線走火導致失火，火勢雖在40分鐘後撲滅，但因照護中心大部分都是生活無法自理、行動不便的長者，加重疏散難度，最後釀成7死、27人輕重傷悲劇。
北檢根據火場鑑定報告書，認定失火原因是第5房內壁扇電線走火導致，負責設備維修、保養的井寶琳涉有疏失，因此將她提起公訴。
北院審理後，井女認罪且有悔意，法官認為她在偵查中就和被害人家屬和解並已賠償完畢，家屬表明不再追究，依業務過失致死罪，判她有期徒刑1年10月，緩刑2年。全案可上訴。
(中時)
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