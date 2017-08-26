芳齡19當詐騙集團「收簿手」 犯案僅1星期遭逮
年僅19歲的林姓女子，涉嫌幫詐欺集團跑腿，負責收取金融存簿及提款卡，但犯案時間不過1個星期，不法所得2000元，便遭到警方逮捕，警方依刑法詐欺罪嫌將林姓女子移送宜蘭地檢署偵辦。
宜蘭警分局表示，林女以接受詐欺集團指示至超商領取包裹，再至其他超商以物流宅配寄出詐欺集團所指示的地點，並註明「貨物到站自取」，詐欺集團再以論件計酬方式，每接收1份包裹並順利轉寄，林女便可獲得500元的酬勞。
警方獲報後立即展開偵辦，並於24日下午1點多，在宜蘭市新月廣場超商內，當場查獲正在幫詐欺集團收取金融存簿及提款卡的林女，隨後將林女帶回分局問製筆錄。
林女向警方供稱，因為想要就業，也曾多次投遞個人履歷，結果在這個月有人透過微信及LINE方式跟她聯繫，對方表示，只要協助去超商收取貨物再轉寄成功就有錢可賺，於是便從本月18日起，在新北地區先後領取4件包裹並轉寄成功，共得到2000元的報酬。
警方表示，現在犯罪集團會透過便民、暢通的物流宅配方式，誘騙被害人寄送銀行存簿、金融卡，以規避警方查緝，除了要呼籲民眾要小心，不要因聽信詐騙集團的說詞，便將款項匯到詐騙集團人頭帳戶內，同時也希望從事宅配物流從業人員，如發現有提款車手、收簿手等可疑對象，能盡快向警方舉發。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。