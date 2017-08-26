芳齡19當詐騙集團「收簿手」 犯案僅1星期遭逮

年僅19歲，卻擔任詐騙集團收簿手的林女，被警方逮捕。（胡健森翻攝）

年僅19歲的林姓女子，涉嫌幫詐欺集團跑腿，負責收取金融存簿及提款卡，但犯案時間不過1個星期，不法所得2000元，便遭到警方逮捕，警方依刑法詐欺罪嫌將林姓女子移送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭警分局表示，林女以接受詐欺集團指示至超商領取包裹，再至其他超商以物流宅配寄出詐欺集團所指示的地點，並註明「貨物到站自取」，詐欺集團再以論件計酬方式，每接收1份包裹並順利轉寄，林女便可獲得500元的酬勞。

警方獲報後立即展開偵辦，並於24日下午1點多，在宜蘭市新月廣場超商內，當場查獲正在幫詐欺集團收取金融存簿及提款卡的林女，隨後將林女帶回分局問製筆錄。

林女向警方供稱，因為想要就業，也曾多次投遞個人履歷，結果在這個月有人透過微信及LINE方式跟她聯繫，對方表示，只要協助去超商收取貨物再轉寄成功就有錢可賺，於是便從本月18日起，在新北地區先後領取4件包裹並轉寄成功，共得到2000元的報酬。

警方表示，現在犯罪集團會透過便民、暢通的物流宅配方式，誘騙被害人寄送銀行存簿、金融卡，以規避警方查緝，除了要呼籲民眾要小心，不要因聽信詐騙集團的說詞，便將款項匯到詐騙集團人頭帳戶內，同時也希望從事宅配物流從業人員，如發現有提款車手、收簿手等可疑對象，能盡快向警方舉發。

(中時)