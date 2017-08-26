世大運》世大運賣「國旗」好好賺 棒球中韓戰賺近萬
世大運期間不見任何攤販，只見場外有人拿著國旗與印有國旗的加油棒在兜售，而且生意相當好，以棒球有中華隊出賽的比賽來說，1場比賽下來，賣個幾百面國旗與加油棒不成問題，預賽中韓戰就有人賺近1萬逾破萬。
中華隊昨與今在新莊棒球場打第5至第8名順位排名賽，場外就有5、6位小販在兜售國旗，1位「個體戶」說：「國旗與加油棒都賣100元，今天生意沒那麼好，國旗與加油棒加起來大概賣幾個百吧！」。
這位小販補充說：「那邊還有全家人出動在賣，他們一家人賣的比我多，我看這兩天每天賣5、600面跑不掉。」。
中華隊昨對墨西哥與今對俄羅斯，每場觀眾約2千人，小販賣國旗(加油棒)生意沒那麼好，不像預賽中韓戰滿場，每位小販的國旗與加油棒都賣光光，至少都賺近1萬元。原來，中華隊沒打進4強賽，他們比誰都不開心。
(中時電子報)
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