世大運》烈日跌一跤 詹詠然晉4頭暈暈

詹詠然打完首盤換場休息時，因頭暈坐空跌倒在地。（民眾提供）

詹詠然在賽後記者會談到跌倒狀況，露出不好意思的苦笑。（李弘斌攝）

首盤先遭破發，一度以1比3落後，詹詠然、詹皓晴姊妹26日雖以6比3、6比0擊退美國對手，晉級臺北世大運網球女雙4強，過程卻有些波折。原來是從美國回台3天的詹詠然因高溫不適，打完首盤坐椅子休息時，還不慎坐空跌倒。

「沒有因為跌倒受傷，下去只是覺得背很燙，起來才發現頭有點暈…」詹詠然賽後苦笑著說，主要是因為時差的關係，她的身體面對台灣的高溫、高溼度，沒有辦法很快調整，「幸好還在可以接受的範圍，賽後立刻接受防護員的治療跟降溫處置，希望再給自己一、兩天時間，決賽那天可以表現得更好。」

詹詠然（左）、詹皓晴在降溫後出席賽後記者會，精神已經好了不少。（李弘斌攝）

詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲搭檔拿下辛辛那提女網賽冠軍後，才趕回台灣參加臺北世大運。相較之下，早一周回台的妹妹詹皓晴對高溫相對進入狀況，對於此役先遭破發，詹皓晴說，一開始不夠主動，被破發之後主動出擊，才打出兩人節奏。

在高溫下熬過女雙這關，詹詠然下午還有與謝政鵬的混雙賽事。她說，平常球員不會特別訓練混雙，謝政鵬也說自己是第一次打混雙，首次合作的感覺還不錯。除了自己要適應天氣，詹詠然也貼心的提醒觀眾，除了支持台灣選手，看球也要注意補水和降溫。

(中時電子報)