活化老建築 台鐵處長官邸修復招標
老屋維護與再利用是城市美學成熟的象徵，亦是目前各地方為彰顯在地文化與銜接世代回憶重點推動的領域，台鐵局為活化閒置資產同時兼顧保存文化資產價值，編列預算進行花蓮管理處處長官邸修復，並自今年8月8日起辦理處長官邸標租公告，給予承租人5年營運期間並得續約5年機會，朝複合式餐飲或文創商品展售方向進行利用。
台鐵局花蓮貨運服務所謝文宗經理表示，目前處長官邸之修復工程已開始進行，屆時將以最接近原貌的方式重新開放，喚醒在地人的時代記憶。
謝文宗說，預計於明年8月規劃移交予適合的企業，進行管理維護與再利用營運，為協助後續承租人更能有效空間利用與整體規劃，台鐵局特擴張出租利用範圍至官邸周邊之土地，使老屋再利用蘊含更多可能，可以把處長官邸歷史建築轉化成文化產品，不僅保存歷史也活化資產。
該處長官邸建於1930年代，建築風格特殊，大至格局小至建材都頗具巧思，正門有西洋列柱式結構，與傳統木構房屋做結合，水泥瓦頂完整，外牆之原料如檜木板等仍佔大部分，為一保存完整，氣派宏偉之官舍，屋後為日式住宅常見的半戶外迴廊，寬敞而優美，長官邸旁還有一座太平洋戰爭時期的「避難指揮中心」的大型防空洞，裡面可作為戰爭避難及指揮中心，相當罕見。
台鐵局指出，本次修復除保留了原建築架構，連同建物所處之庭園水池景觀亦勾勒清雅的日式風味，非常值得予以妥善再利用，並作為花蓮鐵道文化之代表性建物。
(中時)
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