歡慶七夕 農遊石岡嘗蜜梨

七夕情人節即將到來，農業局輔導石岡區農會，今、明兩天在石岡情人木橋辦理「2017梨饗情人 農遊石岡」系列活動！（陳世宗翻攝）

石岡食水嵙休閒農業區以情人木橋及自行車綠色旅行聞名，每年的七夕情人節也適逢當地梨果產季，藉著辦理活動！（陳世宗翻攝）

七夕情人節即將到來，台中市政府農業局輔導石岡區農會，今、明兩天在石岡情人木橋辦理「2017梨饗情人 農遊石岡」系列活動，透過情歌響起、情歌演奏、情歌大賞、農產巡禮浪漫饗宴等節目，為情人們創造幸福的小確幸，感受農遊石岡田野慢活寧靜的步調，共同歡渡情人節。

農業局表示，梨饗情人活動已連續辦理13年，受到眾多佳偶的熱烈響應，今年在活動期間，情人互動拍照打卡，還可獲贈石岡好梨，並在情人橋鎖上美麗的印記，互許終身；也歡迎民眾帶著伴侶到石農咖啡館品嚐香純濃郁的咖啡、享用在地養生的鮮菇養生鍋，體驗農遊石岡的風情與浪漫。

農業局指出，石岡食水嵙休閒農業區以情人木橋及自行車綠色旅行聞名，每年的七夕情人節也適逢當地梨果產季，藉著辦理活動，除了推廣石岡在地的旅遊景點外，也可推銷當地當季的農特產品，讓遊客感受食水嵙不同的農村風情，邀請大家一同前往體驗梨饗情人的甜蜜滋味。

(中時)