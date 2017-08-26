NBA》塞隊球迷冏了 小刺客交易案恐生變

塞爾提克湯瑪斯(左)防守騎士隊厄文。(美聯社資料照)

塞爾提克球迷似乎被騎士球團狠狠打了臉，由於「小刺客」艾塞亞湯瑪斯將被交易到騎士，他們剛剛才怒焚湯瑪斯的球衣，不料隔日就傳出消息，騎士有可能喊停這樁交易，原因是他們對湯瑪斯的臀傷狀況不太滿意。

ESPN「沃神」報導，湯瑪斯本週末飛往克里夫蘭接受體檢，他的臀傷雖然不必開刀，但騎士高層看了報告之後似乎猶豫不決。厄文隔日要前往波士頓體檢，在全部球員通過體檢之前，交易都不能完成，因此最壞的情況是騎士反悔。

今年季後賽湯瑪斯受傷提前報銷，讓騎士撿了便宜，騎士本就知道他有傷，塞隊總管也承認交易湯瑪斯的一部分原因是他的傷勢。儘管早已開始復健，湯瑪斯目前仍無法跑步。沃神也指出騎士未必真要取消交易，可能只是想跟塞隊敲一筆，他們已經拿到了1支首輪籤，也許會再藉機索討另一個選秀權。

然而那些焚燒球衣的球迷此時應該是哭笑不得，當時看著烈焰衝天固然十分痛快，但若湯瑪斯最後沒走，他們恐怕要跟湯瑪斯道個歉，畢竟被交易一事並非他個人所能決定。

(中時電子報)