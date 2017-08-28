別把所有「藥品」往冰箱放！3關鍵好好保存

別把所有「藥品」往冰箱放！ 注意3大關鍵，才能好好保存。(圖/陳怡安 康健雜誌提供)

許多民眾常把所有的藥全往冰箱塞，以為可保鮮、保存更久，卻可能因為濕氣高，破壞藥品品質與安定性，甚至影響藥效！

食藥署闢謠專區特地提醒，大部份的口服藥錠（膠囊）、口服藥水、眼用藥水、外用藥膏及開封後的胰島素，皆建議室溫（15-30℃）保存即可，不需冰在冰箱保存，除非有特別標示「需冷藏保存」或「請於2-8℃」存放，像是眼藥水氯絲菌素(Chloramphenicol)、前列素類(Latanoprost)、抗生素類藥水、未開封的胰島素等才需放入冰箱保存。

不過，就算放冰箱，也必須跟食物分開放，最好放在冰箱下層。此外，內用藥與外服藥必須分開放，避免錯用。

花蓮慈濟醫院藥劑部臨床藥學科主任劉采艷建議，正確存放藥品有三個原則：避光、避濕、避熱。室溫、乾燥且陰涼的環境最適合存放一般藥品，避免陽光直接照射，例如暗處房間的抽屜。

●注意！保健食品或藥瓶打開之後，要丟掉棉花和乾燥劑

棉花是為了預防碰撞，打開後用不著了，還可能吸附濕氣及髒污，所以要丟掉。

乾燥劑主要是吸濕，開瓶後，接觸到空氣，開始大量吸收空中的濕氣，吸濕功能降低，一旦將乾燥劑再放回瓶內，直接跟藥做接觸，如果民眾沒有立刻關緊蓋子，或保存環境不良（像是放在廚房或熱水瓶旁），反而加速變質，影響安全性與療效，「也可能吸附一些污染物質，」亞東醫院藥劑部主任孫淑慧解釋。

原本乾燥劑還可偵測瓶內濕氣，但不是所有乾燥劑都可辨別是否有變色，或變色到何種程度就該丟棄。也因此，目前藥界通則是，一開封就扔掉，除非是少數藥品有特殊設計，例如將乾燥劑固定在瓶底或瓶蓋，很難拿出，在不重複接觸藥品的前提下，可以保留。【全文來源《康健雜誌網站》】

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)