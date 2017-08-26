世大運》人越多越嗨 110欄陳奎儒、楊尉廷進準決賽
世大運田徑男子110公尺跨欄預賽，26日台北田徑場登場，我國110欄「雙雄」楊尉廷、陳奎儒，各以13秒89、13秒74之姿挺進準決賽，見到看台滿滿觀眾，陳奎儒笑說，「難得田徑場看到這麼多人，觀眾越多越嗨啊。」
我國110欄紀錄保持人楊尉廷，個人最佳全國紀錄13秒57，鳴槍後就一馬當先，以13秒89拿下分組第2。上個月印度亞錦賽歸國後，楊尉廷主要調整起跑，「主要就是修正起跑，今天起跑順利，後面就順順的跑。也沒想多，就是全力拚進準決賽。」
分在第4組的陳奎儒，在逆風2.8公尺/秒的情況，跑出13秒74，以分組第1之姿晉級準決賽。楊俊瀚百公尺奪金那晚，陳奎儒就在場邊觀賽，等不及要出賽，陳奎儒笑說，「之前都是跨欄都先比，那時候心裡就想說，『趕快換我好不好』。」
26日田徑場1萬2千多張預售票，早在24日就售罄，今一大早就有民眾在田徑場搶排現場票，大批觀眾到場，楊尉廷、陳奎儒異口同聲道，「沒看過田徑場那麼多人，越多觀眾越好。」
(中時電子報)
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