賺2億卻批「大陸綜藝假」？郭雪芙開腔澄清
女神郭雪芙去年與老東家宏將多利安約滿後便自立門戶成立工作室，也將事業重心轉往大陸，接連拍攝《我曾愛過你，想起就心酸》、《一見不傾心》等多部電視劇，在大陸淘金有成的她，近日遭數個八卦帳號抹黑稱「來內地一年撈金5000萬人民幣（約2億台幣），卻說大陸不如台灣」、「回台吐槽內地綜藝假」等，使郭雪芙今(26日)稍早透過工作室嚴正澄清絕無此事，警告對方刪文，否則提告。
郭雪芙工作室稍早曬出數個跟她有關的文章捷圖，標題暗指郭雪芙赴陸工作，回台卻抱怨大陸綜藝節目假，對此，工作室發文表示：「近日，『八卦婆』、『圈掌櫃』、『扒圈者』等多個自媒體帳號在網絡上公然散播虛假信息，對我司藝人郭雪芙造成嚴重影響。」
工作室強調：「以上帳號所述事件均為不實信息！」澄清郭雪芙絕無捧台貶陸，對不實謠言發布者下最後通牒說：「請盡快刪除，否則我司將追究其法律責任！」粉絲也力挺說：「嚴重不實報導！！打假不姑息！」、「說謊都不做功課的，她都多久沒出現在台灣的任何節目上了，惡意抹黑，超噁！」
(中時電子報)
關鍵字：郭雪芙
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。