賺2億卻批「大陸綜藝假」？郭雪芙開腔澄清

郭雪芙工作室澄清絕無批評大陸綜藝假。（圖／翻攝自郭雪芙工作室微博）

郭雪芙要求散布謠言者即刻刪文。（圖／翻攝自郭雪芙工作室微博）

郭雪芙近來將事業重心轉往大陸。（圖／中時資料照片）

女神郭雪芙去年與老東家宏將多利安約滿後便自立門戶成立工作室，也將事業重心轉往大陸，接連拍攝《我曾愛過你，想起就心酸》、《一見不傾心》等多部電視劇，在大陸淘金有成的她，近日遭數個八卦帳號抹黑稱「來內地一年撈金5000萬人民幣（約2億台幣），卻說大陸不如台灣」、「回台吐槽內地綜藝假」等，使郭雪芙今(26日)稍早透過工作室嚴正澄清絕無此事，警告對方刪文，否則提告。

郭雪芙工作室稍早曬出數個跟她有關的文章捷圖，標題暗指郭雪芙赴陸工作，回台卻抱怨大陸綜藝節目假，對此，工作室發文表示：「近日，『八卦婆』、『圈掌櫃』、『扒圈者』等多個自媒體帳號在網絡上公然散播虛假信息，對我司藝人郭雪芙造成嚴重影響。」

工作室強調：「以上帳號所述事件均為不實信息！」澄清郭雪芙絕無捧台貶陸，對不實謠言發布者下最後通牒說：「請盡快刪除，否則我司將追究其法律責任！​​​​」粉絲也力挺說：「嚴重不實報導！！打假不姑息！」、「說謊都不做功課的，她都多久沒出現在台灣的任何節目上了，惡意抹黑，超噁！」

(中時電子報)