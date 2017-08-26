妻早發型失智 夫淚嘆：無法讓她好好享福

林伯伯和林太太。（倪浩倫攝）

現年61歲的秦阿姨，7年前出現重複買日常用品、個性外向卻不再出門等怪異行為，最終確診早發型失智症，除了接受西醫治療，家人更是遍尋秘方，但仍檔不住病情惡化到中度失智，已認不得任何親朋好友。她先生林伯伯今日受訪時，忍不住落淚「夫妻辛苦一輩子，就快能讓她享福了，誰知道卻病倒」，令人鼻酸。

全台有26多萬名失智患者，當中約1.3萬人為早發型失智，代表失智其實離我們好近，隨時會發生在自己或周邊親友身上。林伯伯說，自己因為和別人合開公司，經常早出晚歸，是在女兒提醒下，才注意54歲的太太行為異常，家裡堆滿洗衣精、衛生紙、衣服、傳銷產品等，原本熱愛土風舞和唱歌等課程的她，竟連家門都不願出，經過4個多月的檢查，確定罹患早發的阿茲海默症。

「就快可以退休讓太太享福、沒想到她卻病倒了」，訪問時數度落淚的林伯伯說，為了不給女兒壓力，自己把公司賣了、專心在家照顧太太。他說，初期，除了接受西醫治療，他還遍尋告各種方法，氣功、針灸、買銀杏與西藏紅花、求神問卜，但病情依舊持續惡化，讓他又難過又備感壓力，幸在接觸到失智症協會後，對疾病有更多的了解。

林伯伯說，太太因為情緒不穩，也不敢請看護，一切都自己來；被問到是否有自己的喘息時間，他坦言，只有在參加失智症協會的活動時，才有1~2小時的空檔，能喝喝咖啡、和其他照顧者互吐苦水。他說，不想把照顧壓力丟給孩子，他看過孩子才國小和幼稚園，爸爸就失智的家庭，家中又無經濟基礎，「真的不知道那家庭該怎麼辦」。

衛福部長陳時中今日表示，目標4年內讓國人對失智症的認知率提升至5％；林伯伯說，他太太有次持身障悠遊卡上公車，司機卻露出懷疑的眼神、並要求她出示身障手冊，「從此不搭公車了」，另有一次受醫院邀請參加音樂會，但因為太太會跟著唱，遭周圍買票進場的民眾責罵，逼得他們只能黯然離場，「失智者從外觀看不出來罹病，所以真的很容易遭受誤解，連帶讓照顧者相當難過。」

林伯伯強調，當發覺親友行為或情緒異常，有可能是失智前的輕度智能障礙，只要及早就醫治療，絕對能大幅延緩罹病、惡化的病程。但他說，失智照顧者「上車難、下車更難」，所以失智症協會也會提早對照顧者做心理輔導，否則一旦患者過世，照顧者從過去24小時的緊密陪伴，到突然只剩孤單一人，很多人會因此失去「活著的意義」。

(中時)