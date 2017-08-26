世大運》(特稿)中華男籃沒法回台北比賽了嗎？

陳盈駿領軍的中華男籃，接下來賽事很可能都無法在台北市區進行了。(中央社資料照)

接連在台北小巨蛋創下破萬票房，且展現不服輸拚勁的中華男籃，卻因無緣8強，只能去打第9到16名次賽，可能剩餘3場比賽都在新竹市立體育館進行，代表球迷再也無法在台北場館，替這支表現優異的中華隊加油了嗎？

目前27日下午3點中華男籃出戰加拿大的場地，已經敲定在新竹市立體育館，無論接下來中華男籃28日去打第9到12名或第13到16名排名賽，都可能繼續前往新竹出賽，甚至29日最終名次賽的場地也可能還是新竹。

把世大運男籃8強賽事排在籃球項目主館台北小巨蛋，算是合情合理，可是籃球項目還有北市大天母體育館、台北和平館兩座副館，這兩個場館不僅位居台北市區，可以容納的觀眾數目，也比新竹市立體育館多太多了。

或許這些名次賽場地安排早已敲定，可是身為地主觀眾最愛之一的中華男籃賽事，為何不能體恤一下球迷想在台北看球心情，或是給予這支拚勁十足的中華男籃更多主場聲援呢？把中華男籃賽程排回台北真有這麼困難嗎？

現實點來看，中華男籃在預賽先後擊敗匈牙利、墨西哥與南韓摘3連勝，就算最後1場預賽輸給世界排名第3的塞爾維亞，他們仍展現決不放棄的奮戰精神，更別忘記中華男籃是今年世大運男籃16強當中唯一的亞洲隊伍。

令人不解的是，中華男籃最後1場預賽突然被排在新竹，甚至剩下3戰都有可能回不了台北，這樣的場地安排，光用「早已排定」來解釋，恐怕說不太過去，畢竟規定是死的，人是活的！賽程安排並不是完全無法變動的。

像是先前中華女籃8強戰原本打晚上8點，卻因轉播衝突提前到下午5點30分，代表更動比賽場地仍有可能，可惜許多球迷迫切想要繼續看到中華男籃現場拚戰身影的心情，恐怕沒有「官」願意去感受或體會吧！

(中時電子報)