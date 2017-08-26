世大運》大人打小孩!中華隊15比0狂電俄羅斯

世大運棒球中華對俄羅斯，江國豪擔任先發投手。(中央社記者吳家昇攝)

中華棒球隊今(27日)在第5至第8名順位排名賽，於新莊棒球場出戰俄羅斯，結果此戰如同大人打小孩，中華隊最終提前在第5局以15比0海電俄羅斯。

中華隊明天一樣在新莊棒球場出賽，對手要視今晚法國對墨西哥之戰的勝負而定，如法國勝對墨西哥，若法國隊敗則再與俄羅斯交手。中華隊總教練郭李建夫表示，若是對法國由陳明軒擔任先發，對俄羅斯則由呂彥青掛帥。

中華隊今投打表現出色，先發投手汪國豪，主投5局飆9K，只在4上被擊出1支安打，無失分，拿下國際賽第1場勝投。

打擊方面，中華隊全場擊出10支安打，於第1局得2分、第2局得7分、第4局得6分。俄羅斯5上沒得分，打完5上就以15比0贏得大勝。

球迷今對中華隊仍然很捧場，計有5265名觀眾進場觀戰，比昨中、墨戰增加逾1倍。

(中時電子報)