世大運》棒球火力猛 中華5局擊敗俄羅斯15比0

中華對俄羅斯15比0，提前在5局結束比賽。（本報資料照）

世大運棒球今（26日）在新莊棒球場進行5到8名排名賽，由中華隊出戰俄羅斯，雙方實力懸殊，中華隊投手江國豪完投5局飆9K封鎖對手，以壓倒性分數15比0，在5局提前結束比賽。

中華隊第2局時打線爆發，單局連得7分，將比數拉至9比0，另外，第4局時中華隊持續猛攻，中華隊再度跑回6分，比數拉開到15分，第五局提前結束比賽。中華隊在5到8名排名賽中，已取得第2勝。

據悉，投手江國豪年僅19歲，是全隊中年紀最輕的投手，首度入選世大運中華隊，最快球速148公里，今天賽事5局飆9K，實力很受總教練郭李建夫肯定。

(中時)