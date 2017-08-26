不是吧？上原多香子偷吃名單驚見乙武洋匡
日本女團「SPEED」成員上原多香子近日因3年前輕生老公TENN遺書曝光，使出軌的她與「小王」阿部力被批姦夫淫婦，最近進入神隱狀態的多香子，不只沒了經紀公司出面擋箭，還冒出更多不利的傳聞，近日還爆出多香子婚前便與作家乙武洋匡過從甚密，老公過世半年後，圈內傳出他倆相約到菲律賓小島度假，挨酸私生活都很肉慾的兩人可說是一拍即合。
繼昨天業界人士預言上原多香子隨時可能宣布引退演藝圈後，今有日媒引述《週刊新潮》的說法，傳聞TENN過世半年後，上原多香子曾和乙武洋匡到菲律賓宿霧島旅散心，回日本後，多香子也搬家到東京，地點正是乙武洋匡的工作室附近，暗示兩人交情匪淺。
知情人士稱，上原多香子的私生活十分肉慾，而這點與曾被爆常自我吹噓性能力強的乙武洋匡相當契合，但也有人稱多香子當時看對眼的，其實是乙武洋匡身邊的工作人員，而非他本人，然形象全黑的兩人被爆出曾交往的傳聞仍引發日本網友熱議，真相為何？還有待當事人開口澄清。
(中時電子報)
關鍵字：上原多香子
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