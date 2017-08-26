警察來了！毒販猛吞40顆FM2
北市中正二分局警方，日前前往新北三峽、台中市等地區，逮捕以38歲張男為首的販毒集團，警方從台中押送37歲曾姓同夥北上時，發現曾一臉痛苦，神情恍惚昏昏欲睡，詢問後曾才坦承，聽到警察敲門要衝進來，因為害怕、情急，將40顆FM2全吞下肚，警方聽後緊急將曾送往醫院，曾前後昏睡快3天才撿回一命。
中正二分局偵查隊長吳添發指出，38歲張嫌與37歲黃姓妻子，在三峽地區販毒，主打24小時送貨到府，從海洛因、大麻、安非他命到K他命應有盡有，因此生意極佳，中正二分局日前獲報後，開始針對該集團進行長期追查。
警方昨兵分多路，分別前往張嫌三峽及台中據點，循線逮捕張在內的8名毒販、毒蟲，並在張後車箱中，起獲準備外送的10包海洛因球、3大包安非他命，另有1批疑似防身用的槍枝零件、子彈。
警方押解曾姓共犯北上時發現他神情有異，追查後才知道他猛吞40顆藥丸，但因隔了一段時間，送醫時藥物消化已無法洗胃，只能注射解毒劑，曾因此在醫院昏睡多日，差點小命不保，全案偵訊後，依毒品、槍砲等罪移送法辦。
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(中時)
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