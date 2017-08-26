杜絕空拍機干擾世大運閉幕 警出動攔截槍

空拍機攔截槍。（台北市警察局提供）

2017年台北世界大學運動會正在進行中，為防範民眾使用空拍機拍攝，有干擾賽事之虞，或有心人士利用空拍機影響30日的閉幕式，對場館及選手維安造成危害，台北市警察局在選手村及各賽事場館均配置空拍機攔截槍，並在台北田徑場搭配天網雷達系統，確保場館安全。

警方26日表示，台北市警局空拍機攔截小組於19日日開幕式在現場制高點發現非法空拍機，立即通報中科院啟動天網雷達系統，成功驅離2架非法空拍機，及時排除危害。

空拍機攔截槍具高機動性及操作簡易之特性，可發寬頻帶射脈衝波阻斷空拍機遙控訊號及 GPS 定位，干擾距離達 500 公尺，執行空拍 機降落或驅離返航點之處置作為。

(旺報)