5獲救1失蹤 美軍又一黑鷹直升機墜毀

美軍現役戰力之一的黑鷹直升機，於昨日在業門外海傳出墜毀意外。（圖/美國陸軍）

據路透社（Reuters）報導，負責中東北非地區防務的美軍中央司令部（U.S. Central Command），對外宣布一架載有6名官兵的黑鷹直升機（UH-60 Black Hawk），在昨日於葉門外海執行飛行任務期間，因故墜毀海中，機上5名軍人已獲救，但仍有一名官兵失蹤。對於直升機墜落之因，美軍方面只表示正在調查中，但也透露，該架黑鷹在墜毀前屬於低空飛行，是機械故障或天候因素，可能還需等待調查結果出爐才能知道。

在全球擁有高知名度的黑鷹直升機，擁有非常多種衍生版本與型號，不僅能用於運兵和武裝任務中，更廣為人知的是其應用在救災上的能力。除了美國以外，全球有將近20多國擁有黑鷹直升機，中華民國軍方亦擁有60架UH-60M型黑鷹直升機。其最大載重為7,375公斤，可搭載14名士兵或6具擔架，並可以透過吊掛搭載約3628公斤（8,000磅）的物資。防衛武器則搭配有2部機槍、AGM-114地獄火飛彈和AGM-119企鵝反艦飛彈。

一架美軍黑鷹直升機於沙漠中，準備降落接駁官兵。（圖/美國國防部）

多年來作為美軍空戰主力之一，黑鷹也參與過不少實戰任務，其中1993年攻擊索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu），讓黑鷹更加廣為人知。配合地面部隊出勤攻擊索馬利亞叛軍，卻因低估叛軍火力，造成兩架UH-60黑鷹直升機遭到RPG-7火箭推進榴彈擊落，後改拍為好萊塢電影《黑鷹計劃》（Black Hawk Down），成為全球最有名的一款直升機。

事實上，黑鷹近年來可說是多災多難，今年4月份一架黑鷹在馬里蘭州高爾夫球場墜落，造成一死多傷；上個月，一架負責運輸任務的黑鷹，於密西西比州墜落，造成16人死亡，如今又傳出墜毀海域的事件，恐怕美軍應盡快對麾下仍服役中的黑鷹們進行檢驗，以免讓更多官兵陷於飛安危機之中。

(中時電子報)