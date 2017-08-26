世大運》楊俊瀚百公尺摘金 躍上國際田總官網
我國男子100公尺紀錄保持人，20歲的「飛毛腿」楊俊瀚在24日世大運男子百公尺決賽力克各國勁敵奪金，摘下我國世大運田徑史上首面男子金牌，優異表現躍上國際田總(IAAF)官網。
楊俊瀚先在準決賽以10秒20，改寫自己5月全大運締造的10秒22全國紀錄，決賽7名選手中，來自南非的羅托（Thando Roto）、美國好手小布瑞爾（Cameron Burrell）各擁9秒95、9秒93的10秒內實力，楊俊瀚的10秒20全國紀錄在其中僅列倒數第2。
但楊俊瀚仍在爆滿觀眾見證下，以10秒22氣走列強，勇奪我國睽違26年的田徑金牌，前一次已經是1991年摘下女子200公尺金牌的「風速女王」王惠珍，這也是中華田徑隊世大運史上第2金。
除了楊俊瀚，我國「跳高王子」向俊賢也名列報導中，他在25日跳高以2公尺26摘銅，雖然挑戰平個人最佳同時也是全國紀錄2公尺29失手，不過仍為地主中華隊再進帳一面銅牌。
(中時電子報)
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