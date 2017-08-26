世大運》滑輪女將楊合貞勇奪5金甩低潮 秘密是...

中華隊選手楊合貞(圖)奪得金牌，開心振臂歡呼。(陳信翰攝)

2017世大運滑輪溜冰賽事今(26日)43公里馬拉松賽結束後，賽程全數落幕，中華隊斬獲10金11銀2銅，是此項獎牌榜第1，其中手握5金的女將楊合貞，成了最大贏家，這也是她和教練吳炯助彼此互信，得來不易的甜美勝果，楊合貞能挺過低潮重振，吳炯助透露，大賽前在訓練上的大膽嘗試，立了大功。

楊合貞曾於2013年比利時滑輪溜冰公開賽時，於女子10000公尺計分賽以15分26秒970改寫世界紀錄，2014年世錦賽又接連在10000公尺和20000公尺奪雙金。有好成績後，楊合貞對自己期望變高，卻因壓力陷入不小的低潮。

到今年7月波蘭世界運動會，楊合貞自認狀況好，卻因水土不服影響表現。教練吳炯助說，當時楊合貞回國後，時差加上受傷，狀況相當不好；楊合貞能觸底反彈找回身手，舉重金牌郭婞淳的教練林敬能，扮演幕後強大的推手。

吳炯助說，當時楊合貞在波蘭受傷，讓他相當挫折，「那時林教練馬上傳簡訊來，跟我說婞淳也走過這段路，不要心急。」他們回國後，接受林敬能的建議，賽前三周徹底強化楊合貞的體能狀況。過程相當辛苦，但楊合貞的500公尺衝刺，從原本極速48公里，進步到49公里。

此外，中華隊隊醫林聖章也運用各方知識，全力協助楊合貞奪牌。他說，自己在4月時和楊合貞師徒結緣，憶起2人去找他時，態度低調謙虛，完全不像世界第1，「看著他們認真苦練的態度，且覺得他們能練得更事半功倍，就決定要幫他們這個忙。」

金牌教練和國家級醫生的協助，加上有16年師徒情的吳炯助在旁，還有一旁台灣觀眾的支持，都化做楊合貞奪牌的動力。她說，今天在總統府前比賽，相當有意義，「尤其當一旁的觀眾不只每圈高喊加油，還能記住她們的名字，更有力量在場上拚戰。」

世大運結束後，緊接著中華隊這群好手，明天下午將飛往南京，參加9月3日到10日的世錦賽。儘管楊合貞累積了些疲憊，可能影響成績，但她不後悔替國家而戰，「本沒設定奪幾金，只希望在台灣展現好實力給大家看，有大家支持才有這樣的成績，能把金牌留在台灣，已經很開心了！」

(中時電子報)