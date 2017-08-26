世大運想用空拍機偷拍 警攔截槍伺候
北市刑大今天表示，為防止世大運賽事進行時，有民眾利用空拍機拍攝取景，警方已全面配備高科技的「空拍機攔截槍」，可在瞬間阻斷空拍機的遙控訊號，讓其瞬間降落或驅離。
市刑大科技偵查隊隊長鄭國隆指出，為防有心人士利用空拍機，滋擾影響世大運相關賽事，包括各個場館、選手村，都有配置攔截槍的員警隨時巡邏，另配合中山科學研究院天網雷達系統，針對沒有合法申請的空拍機，進行攔截阻斷。
警方表示，空拍機攔截槍，具備高機動性，操作簡單，瞄準目標後，直接發射寬頻帶射脈衝波，瞬間阻斷空拍機的遙控訊號及GPS定位，射程距離達500公尺，可令空拍機直接降落，或是驅離至起飛點，8月19日開幕式當天，就有2架空拍機遭到驅離。
警方強調，台北市已於今年5月19日，發布本屆世大運「使用遙控無人機注意事項」，民眾切勿在比賽場館上空及周邊飛行空拍機，今、明兩天的競走、滑輪、馬拉松比賽，警方也已沿線部署攔截槍，確保賽事順利進行不受干擾，呼籲民眾務必配合。
(中時)
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