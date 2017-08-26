李敖暴瘦插鼻胃管 陳文茜：新大鼻子情聖

李敖氣色好、頭腦思路清楚，他原介意鼻上的鼻胃管、不願拍照，陳文茜則說「這也可以叫：新大鼻子情聖」，把李敖逗得哈哈大笑。（圖／取材自李戡微博、文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

作家李敖今年初被診斷出罹患腦癌，五月更因接受放射性治療，導致免疫力、感染急性肺炎，一度病危，所幸李敖熬過生死交關才脫險，李敖在鬼門關前走一回，好友陳文茜今（26日）凌晨曬出探視李敖照，透露原本李敖介意鼻上的鼻胃管、不願拍照，陳文茜則說「這也可以叫：新大鼻子情聖」，逗得李敖哈哈大笑。

82歲作家李敖近期健康狀況備受關注。（圖／本報系資料照片）

李敖近期健康狀況備受關注，兒子李戡月初開心曬出父子合照，稱25年來收過最棒的生日禮物「一個恢復健康的爸爸」，照片中的李敖鼻子插著鼻胃管，身形明顯消瘦，不過臉色健康、紅潤，還俏皮比勝利手勢拍照，陳文茜今則曬出探視李敖照，透露他氣色比在醫院時好、頭腦思路極為清楚。

陳文茜透露：「李大哥一天比一天康復。如今他的腕力，已經比我大。」不過當陳文茜問李敖是否能拍照時，李敖則指著鼻子上的鼻胃管，喊「難看」，陳文茜則請護士小姐告訴他「這也可以叫：新大鼻子情聖」，把李敖逗得哈哈大笑，同時，陳文茜也寫下：「爽朗的李大哥瞬間回來了，哈哈大笑。不再拘泥小節。」

(中時電子報)