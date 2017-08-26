世大運》全國只有3座棒球場 俄羅斯難怪兵敗世大運

俄羅斯教練海德瑞，1995年曾打過勇士隊小聯盟，當時堪稱是俄羅斯少數棒球人才。(張國鄉欽攝)

今以0比15慘輸中華隊的俄羅斯，本屆世大運加上預賽5戰全敗，果然是棒球冷感國家，事實上，該國全國也僅3座棒球場，棒球運動並不興盛，本屆世大運屢戰屢敗一點也不意外。

俄羅斯曾在2003年世界盃棒球賽，首度在國際賽打敗過中華隊，令國人對該國棒球發展相當好奇，但今聽完本屆世大運棒球隊教練安德瑞說俄羅斯的棒球發展現況，當年擊敗中華隊可說是該國棒球史的「奇蹟」。

安德瑞表示，俄羅斯比較風行籃球、足球、冰球等項目，棒球比較冷門，全俄羅斯只有大約1500位棒球選手，全國僅三座棒球場，本屆世大運棒球代表隊也是幾周前才從各大學中挑選出來的。

既然俄羅斯過去沒有出產優秀棒球員，安德瑞何以加入代表隊教練團？他表示，自己曾在1995年在美國打過勇士隊小聯盟，2001年也來台參加過世界盃，但俄羅斯2003年世界盃首勝中華隊，他不在陣中，「不過，我帶過的不少球員都有參。」他說。

(中時電子報)