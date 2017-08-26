寫《愛拚才會贏》爆紅 陳百潭吞百顆安眠藥過死劫

陳百潭自曝曾吞下百顆安眠藥險亡。（圖／中視提供）

陳百潭歷經死亡關頭後，對人生更豁達。（圖／中視提供）

陳百祥上節目談一度選擇輕生。（圖／取自中視新聞Youtube）

創作多首膾炙人口台語歌曲的台語歌創作大師陳百潭，昔日曾因寫下勵志經典曲《愛拚才會贏》走紅，近日他上中視《改變的起點》節目，卻自曝曾在人生最低潮時，選擇吞下100顆安眠藥，鬼門關前走一遭，人生觀竟有了大轉變。

陳百潭當年無師自通，五年不間斷投稿，終於進入唱片公司當個製作小助理，陳百潭回憶剛來台北的半年，為了養家活口，平均一天只睡兩小時，當時對待大牌歌手就好像在侍奉「媽祖娘娘」般謹慎，每天從錄音室回到家已經凌晨三四點，但他再累也得撐著眼皮寫歌賺點外快。當年紅遍大街小巷的歌曲《風飛沙》，更是他厚著臉皮硬「盧」，才求來歌壇大姐大陳盈潔演唱的機會。

之後，一曲《愛拚才會贏》讓陳百潭的名聲在華人世界無人不曉，甚至還因此出唱片，成為知名歌手，窮到怕的陳百潭為了「掃錢」，在兩年內出了三張唱片，經常回到台北還得到醫院吊個兩天點滴，甲亢症狀各種健康危機接踵而來。那時不僅要養家養女兒，後來還奉母命無條件照顧八個兄弟姊妹開銷，陳百潭最終身心靈壓力爆發無法承受，一度選擇吞安眠藥輕生，鬼門關走一遭。

陳百潭說：「命撿回來的時候，我就反省自己，今天我為什麼會活得那麼不快樂？為什麼要把自己搞那麼慘...我為什麼不自私一點？」。最後他花了4年時間調整心態與人生觀，笑說閩南語有一句話說：「沒有那個屁股，就不要吃那個瀉藥，以後凡事我只能夠盡力而為就好。」

台語歌壇創作大師陳百潭，跨越生死體悟人生，更多精彩內容，每周日晚間，敬請鎖定中視《改變的起點》。

播出時間：

中視新聞台8/27(日) 晚間22:00

中視8/27(日) 晚間23:45

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(中時電子報)