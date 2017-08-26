柯文哲與李來希哪個比較不做作？李來希這樣說

中華民國全國公務人員協會理事長李來希。本報資料照片）

全國公務人員協會理事長李來希昨坦承陳抗是為「爭私利」，遭外界砲轟。但李來希也沒在怕，於臉書反擊，說自己從不任意轉彎，始終如一，講的就是真話，「柯文哲與李來希哪一個比較不做作？民調答案已經出來了」。

李來希「私利說」引爆外界批評，但他反批眾人「別假道學了」，並說自己「我口說我心，我手寫我想，這就是不做作！」。

李來希表示，芸芸眾生，熙熙攘攘，哪個不為名？哪個不為利？連和尚尼姑都要名，卻老愛取法號為「空」，別假道學了，他們爭的都是合情合理合法合憲的權利，沒有什麼見不得人的事。

他並批「手拿石頭砸人的民進黨黨徒們，你們現在的吃相好看嗎？吃香喝辣之餘，還不留口德，這樣算是體態優雅嗎？你們跟柯P的白目有什麼兩樣？」。

(中時電子報)