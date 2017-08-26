為鄰里付出用心 林佳龍頒「市政基石」表揚
台中市民政局今日於臻愛婚宴會館豐原店舉辦「山線里鄰長及民政人員表揚活動」。市長林佳龍致詞時表示，里鄰長最瞭解大街小巷發生的事情，是第一線的「民意溫度計」，有里鄰長的協助，市政才能順利推行，感謝大家平時的提醒與監督，期盼一起努力，讓台中市政更貼近民意。
今日接受表揚人員來自豐原、東勢、神岡、大雅、后里、潭子、和平、石岡及新社等9個行政區，共有15位特優里長、10位績優民政人員、206位績優鄰長及34位資深鄰長獲獎，由市長林佳龍親自頒發「市政基石」，並率民政團隊，向與會的里鄰長鞠躬，感謝他們對里鄰民眾與社區服務的奉獻。
林佳龍表示，市府就像一座大機器，要運轉得好，每一個齒輪都要緊密鑲嵌在一起；透過里鄰長與民政同仁直接反映，才能讓市民感受到市政重點，讓施政更貼近民意，他要代表市民感謝各里鄰長平時的辛勞。
獲頒特優里長的潭子區嘉仁里長林瑞文，服務年資超過15年，早於台中縣治時期即擔任嘉仁村第17、18屆村長迄今，服務熱忱深獲里民讚許與認同。林瑞文說，他電話24小時保持暢通，秉持「走動式服務」精神，穿梭鄰里關心大小事。
此外，獲頒特優里長的東勢區中寧里長廖蒙秀峰、神岡區神岡里長王百瀛、神岡區溪洲里長王敏雄、后里區仁里里長鐘基文及潭子區大富里長林啟彬等5人，服務年資都超過10年，他們熱心服務村里、推動里民福利，深獲里民肯定與支持。
民政局長周永鴻表示，他在今年8月接下民政局長重任，感謝在場里鄰長及民政人員的奉獻，與市府共同推動市政，他也會接續前民政局長蔡世寅的腳步，與林市長及每位里鄰長一起往更好的台中邁進。
(中時)
關鍵字：山線里鄰長及民政人員表揚活動、市政基石、 林佳龍
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