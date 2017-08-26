王炳忠：綠灌台獨塑化劑 把鄭成功打成外來政權

王炳忠在「鄭成功收復台灣355週年論壇」致詞。（潘維庭攝）

中華民族團結協會主辦「鄭成功收復台灣355週年論壇」，26日在張榮發基金會國際會議廳舉行，新黨發言人王炳忠應邀致詞時表示，陳水扁時期即便去蔣、去孫、去中華民國，但對鄭成功還不敢太刻意切割，但蔡英文現在則要把鄭成功打成「外來政權」。

王炳忠還說，沒有所謂的「天然獨」，都是「人工獨」，他把台獨思想形容成塑化劑，一代人從小被餵一點、吃一點，長大後受身體機能受危害，「能說是他天生下來如此嗎」？

王炳忠致詞稱，現在許多人進行「去鄭成功化」，但如果沒有鄭成功作為開台聖王，在台灣興儒學、開辦孔廟，建立中華民族典章制度，就沒有今天這些中華民族後代，在台灣能自稱台灣人的說話機會。

王炳忠說，自己的祖先是300多年前跟著鄭成功的部隊到台南的佳里鎮（今佳里區），該地古名是平埔族語「蕭壠」，「我們只比較早到台灣」，又怎麼能跟1949年以後來台灣的人說，「你們是外省人、我們是台灣人」，只是自己的祖先當年跟鄭成功的部隊到台南囤墾，像是第一代的眷村。

他說，陳水扁即便當年去蔣、去孫、去中華民國，還不敢對鄭成功太刻意切割，但蔡英文要把鄭成功打成外來政權。他回憶2001年自己國一時，在電視上看李登輝說台灣人悲情，「400年來都受外來政權統治」，一一細數，第一個就是鄭成功，「我嚇一跳，連我自己祖先都變外來政權了！」

王炳忠表示，外界稱「天然獨」一代，以為是17、18歲剛高中畢業的學子，但從他自己在李登輝執政末期唸「認識台灣」教科書，書中傳遞「400年外來政權論」，自己今年要滿30歲，「人工獨」一代已影響深遠。

他更批評民進黨與綠營作為「標準不一」，世大運開幕，軍公教去現場維權，被說「讓台灣丟臉」；當時聽奧獨派也去現場抗議，「民主自由的標準，怎能因為顏色不同？」；當蔡英文用總統之尊說要嚴懲，是不是總統干預司法？就像過去戒嚴時針對個案司法調查？ 他再舉例，太陽花剛落幕時，包圍中正一的主事者被判無罪，是否也是標準不一？

但他也提到，希望大家不要覺得自己人少就懷憂喪志，「星星之火可以燎原」，1895年清朝割台，1912年中華民國成立，只有幾年光景，中國的命運就有所改變；中共在上海建黨，到1949年建政，又只有幾年時間？1986年創黨的民進黨，14年後成為執政者，要讓歷史為一切做見證。

「鄭成功收復台灣355週年論壇」由中華民族團結協會主辦，中華文化發展促進會合辦，協辦單位為中國台灣致公黨、中華黃埔三軍退將總會，論壇共有「鄭成功收復台灣355週年」、「清康熙平台」、「台灣抗日史」、「台灣光復以迄國民黨對台貢獻」四場次。

(旺報)